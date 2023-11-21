Капитан «Вашингтона» Овечкин встретился с американским теннисистом Тиафо

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после тренировки клуба встретился с американским теннисистом Фрэнсисом Тиафо.

Теннисист подарил лидеру столичного клуба ракетку. Александр в ответ подписал и подарил клюшку и джерси команды.

Фото: Соцсеть Х (ранее Twitter) журналиста Тома Гуллитти

Фото: Соцсеть Х (ранее Twitter) журналиста Тома Гуллитти

25-летний Тиафо занимает 16-е место в рейтинге ATP.

В активе Александра Овечкина в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги пять заброшенных шайб и семь результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ в активе Овечкина 827 голов. Таким образом, он приблизился в списке лучших снайперов лиги к Уэйну Гретцки, на счету которого 894 шайбы. Теперь до достижения рекорда канадца Александру Овечкину осталось забросить 67 шайб.

Ранее журналисты сайта Daily Faceoff ответили на вопрос: «Какое место должен занять Александр Овечкин в списке величайших игроков всех времён?»