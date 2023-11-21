Агент Черных рассказал, в какой клуб КХЛ мог перейти Антон Худобин

Хоккейный агент Александр Черных, представляющий интересы голкипера Антона Худобина, прокомментировал подписание контракта игрока с «Сибирью».

«Начиная с межсезонья мы со всеми клубами разговаривали о роли Худобина. Антон хотел не только играть и получать зарплату, но и за что-то побороться в плей-офф. У нас изначально были умеренные зарплатные ожидания, и любой клуб мог себе позволить подписать Антона.

Помимо «Сибири», у нас был вариант с «Адмиралом», но мы, взвесив все за и против, отклонили это предложение. Думаю, после подписания Антона «Сибирью» основной вратарь Красоткин может многое для себя почерпнуть. У Худобина большой опыт, он готов помочь команде в любой экстремальной ситуации. У него большой багаж, он профессионал высокого уровня. Так как у «Сибири» задачи высокие, они выбрали именно Антона, поскольку ещё одного игрока такого уровня на рынке и близко не было.

А то, что Антон выступал за «Сокол», основной причиной было поддержание игровой формы. Можно вспомнить также пример Александра Сёмина, который возвращался в родной клуб на сезон, а далее продолжил карьеру в КХЛ. Думаю, многие в Красноярске были очень рады работать и смотреть на Антона с трибун, а также мечтали находиться рядом с таким профессионалом», – сказал Черных в интервью Metaratings.ru.

Напомним, текущий сезон 37-летний Худобин начинал в составе красноярского «Сокола», выступающего в ВХЛ, в составе которого провёл 11 матчей, показав 92,9% отражённых бросков и коэффициент надёжности 2,29.