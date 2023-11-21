Главный тренер «Ак Барса» объяснил, что происходит с его командой в последнее время

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение от московского «Динамо» (1:4) и рассказал о последних матчах казанского клуба.

«Они заслуженно победили. Конечно, такое количество удалений и те грубые ошибки, которые мы допустили в обороне, и не позволили нам сыграть достойно.

Что тревожит сильнее всего в свете пятого поражения в последних шести матчах? В принципе мы постоянно общаемся. Понятно, что эта ситуация никого не устраивает. И игроков то же самое. Мы с ними разговариваем и пытаемся исправить ситуацию. Не хватает забитых шайб, недостаточно хорошо и агрессивно играем в атаке. И вот я уже сказал, что мы плохо сегодня сыграли в обороне. Во-вторых, в работе. Мы не просто так проходим каждый матч и его забываем. Мы пытаемся исправить ситуацию. Но попали – надо вылезать.

Удаления? Конечно, мы говорим об этом, потому что достаточно много удаляемся. Сегодня, по-моему, восемь минут штрафа получили. До этого порядка 14 минут получили. Это очень много, и это ломает нам игру, мешает играть. Очень сложно постоянно играть в меньшинстве. Мы пытаемся это изменить. После Дальнего Востока игры у нас пошли не очень хорошие. Но это не связано с общением и всем тем, о чём вы говорите. Тут у нас всё нормально, проблем нет», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.