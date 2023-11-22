Генменеджер «Калгари» — об обмене Задорова: мы будем делать то, что лучше для «Флэймз»

Генеральный менеджер «Калгари Флэймз» Крэйг Конрой заявил, что клуб не будет торопиться с обменом одного из своих ведущих защитников Никиты Задорова.

«У нас были разговоры. У нас хорошие отношения, правда. Мы хорошо ладим. Я собираюсь оставить это между ним и мной, но мы поговорим. Он был профессионалом во всем и играл хорошо.

Как и любой другой человек, мы просто собираемся делать то, что лучше для «Калгари Флэймз» и что соответствует нашим интересам», — приводит слова Конроя журналист Sportsnet Эрик Фрэнсис в социальных сетях.

Напомним, ранее россиянин попросил обмен из «Калгари». Среди клубов, которые на данный момент обозначили интерес к Задорову, — «Торонто Мэйпл Лифс», «Ванкувер Кэнакс», «Нью-Джерси Дэвилз», «Чикаго Блэкхоукс», «Колорадо Эвеланш», «Каролина Харрикейнз» и «Даллас Старз».