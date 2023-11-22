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Фукале — об игре первого звена «Авангарда»: мы позволили им создать слишком много моментов

Фукале — об игре первого звена «Авангарда»: мы позволили им создать слишком много моментов
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Вратарь «Трактора» Зак Фукале прокомментировал поражение в матче с «Авангардом» (1:2 ОТ) и отметил игру ведущей тройки нападения омского клуба.

«Одна из лучших троек в КХЛ противостояла мне сегодня, много бросков? Хорошее звено, но мы позволили им создать слишком много моментов. Вы отметили, что это одна из лучших троек в Лиге. Нам нужно поработать над этим.

В такие моменты, когда идёт много бросков, важна ли коммуникация с защитниками? Это важно. С каждым матчем мы играем всё лучше. Становимся лучше и лучше с течением сезона. Коммуникация на хорошем уровне, и мы двигаемся в правильном направлении. Сегодня мы совершили несколько ошибок, но хоккей — быстрая игра, так что это часть этой игры, часть сезона», — цитирует Фукале пресс-служба челябинского клуба.

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