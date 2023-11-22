Губернатор Новосибирской области: хотелось бы увидеть более яркую игру «Сибири»

Губернатор Новосибирской области, глава попечительного совета «Сибири» Андрей Травников пожелал команде перестроить тактику, пояснив, что хотел бы видеть более яркую игру на новой арене.

«Если честно, хотелось бы на новой арене увидеть более яркую игру. Есть матчи, когда наша команда радует, но очень часто и огорчала, поэтому хочется пожелать игрокам перестроить игру», — заявил Травников во время прямой линии на местном телеканале «ОТС».

После 33 матчей текущего сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» занимает девятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Новосибирский клуб проиграл три матча кряду и одержал лишь одну победу в последних шести играх в КХЛ.