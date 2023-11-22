«Лада» и новокузнецкий «Металлург» произвели обмен с участием трёх нападающих

Хоккейные клубы «Лада» и новокузнецкий «Металлург» совершили обмен, в результате которого в систему тольяттинского клуба перебираются 18-летние нападающие Александр Государев и Пётр Михальченко, а в Новокузнецке свою карьеру продолжит форвард Владислав Курбатов. Как сообщает пресс-служба тольяттинского клуба, соглашения с обоими хоккеистами действуют до конца сезона-2025/2026.

Курбатов пополнил состав «автозаводцев» по ходу текущего регулярного чемпионата КХЛ, но принял участие только в одном матче.

Государев – воспитанник новокузнецкого «Металлурга» и свою карьеру он начал в прошлом сезоне в молодёжной команде «Кузнецкие Медведи». В нынешнем регулярном чемпионате МХЛ 18-летний форвард провёл 12 игр и набрал 10 (5+5) очков при показателе полезности «+1».

18-летний Михальченко проводит дебютный сезон на профессиональном уровне – за 22 матча в МХЛ он набрал 10 (4+6) очков.