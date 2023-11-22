Сафронов: канадцы с удовольствием бы пригласили Россию, но другие страны диктуют условия

Советник президента московского «Динамо», бывший гендиректор бело-голубых и генменеджер сборной России Андрей Сафронов высказался о проведении международных соревнований без национальной команды России.

«Скоро европейское и заграничное сообщество, что касается хоккея, что касается футбола, что касается других видов спорта, будут проводить первенство водокачки, потому что без России во всех видах спорта пропадают конкурентоспособность, зрительский интерес, привлечение спонсоров. Это ни к чему хорошему не приведёт.

Есть английский футбол, есть канадский хоккей, но первыми чемпионами Европы стала сборная Советского Союза по футболу. Наши хоккеисты достойно выступили с профессионалами в 72-м году, в первый раз сойдясь лицом к лицу с ними. Что канадский хоккей, что советско-российский хоккей, — они самые зрелищные, а европейский хоккей потом подобрался. А сегодня европейский хоккей хочет диктовать условия, как поступать нам, американцам, канадцам. Я думаю, что те же канадцы, которые хотят проводить свой Кубок мира, с удовольствием бы пригласили сборную России, но такие «великие страны», как Финляндия, Швеция, стали диктовать условия, как быть и что делать», — цитирует Сафронова «ВсёПроСпорт».