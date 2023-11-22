Тренер «Сибири» Немировски: опять неправильные решения с шайбой, но успокоились и победили

Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски подвёл итог победного матча с «Сочи» (5:2).

«Хорошо начали. Опять неправильные решения с шайбой. Все эти проблемы во втором периоде были. Опять не подсказываем друг другу, и проблемы начались. Потом успокоились и хорошо третий период сыграли.

Вторая шайба выключила «Сибирь»? Сезон так идёт, что мы очень-очень мало забиваем. Если б много забивали, то второй гол бы так не сломал. Это большой фактор. Мы подсказывали ребятам: пропустили гол – надо играть дальше и добавлять. Но на скамейке верили, просто сломало чуть-чуть. Опять неправильные решения с шайбой. Во втором голе начали бегать, особо ничего, но вратарь ничего совсем не видел, у нас игрок мимо него катался. Работаем над ошибками, надо исправлять их.

Когда решили, что сыграет Михалёв? Он провёл только раскатку сегодня утром. У нас был выходной, вчера мы прилетели очень рано утром. Первая тренировка Михалёва – раскатка на 20 минут. Смотрел последние игры его, и пока были в поездке, смотрел. Планировал поставить.

Он сыграл с Прохоркиным и Бутузовым? Такая ситуация у нас в команде, травмы. Белоусов здорово там играл. Считали, что если вызывать молодого, то надо поставить там, где он может использовать лучшие качества. Из-за этого я решил поставить его с Прохоркиным и Бутузовым. Прохоркин помог ему, даже утром на раскатке начал помогать, готовя на игру. Михалёв думает быстро. Следующую игру будет играть. Дальше всё зависит от него.

Приходилось ли успокаивать Михалёва после первой смены? Он хорошо шёл на ворота, сбили его. А так: нет, не трогал его. Поговорил с ним утром. Парень уверенно сыграл, уверенно чувствовал себя. Я только пару моментов объяснил.

Не играют Александров и Хамидуллин? Травмы. Все, кто не выходят три-четыре игры – травмированы. Надеюсь, у нас будут какие-то хорошие новости на ближайшей неделе.

Сыграет ли Варенник с Жуковым? Пока слишком большой риск. Но видно, что у него есть будущее. Но ему нужно время.

Дубакин вернулся другим человеком из ВХЛ? Думаю, другим. Кому-то полезно, кому-то не полезно. Самое главное, что он забыл и начал делать маленькие вещи, которые мы спрашивали с него», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.