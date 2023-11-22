Тренер «Сибири» Немировски: Худобин умеет забрасывать, забил гол в фарм-клубе НХЛ

Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски после победного матча с «Сочи» (5:2) прокомментировал подписание контракта с голкипером Антоном Худобиным.

«Подписали Худобина? Такой вариант был. Руководство спросило меня, я был за. Он поможет в раздевалке, что очень важно. Ещё он умеет забивать, забил гол в фарм-клубе НХЛ. Тоже добавляет, забивной. Пока не могу ответить, когда он сыграет», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

Напомним, Худобин перешёл в новосибирский клуб из выступающего в ВХЛ красноярского «Сокола». За свою карьеру Худобин выступал за такие клубы, как магнитогорский «Металлург», «Атлант», «Миннесота Уайлд», «Бостон Брюинз», «Каролина Харрикейнз», «Анахайм Дакс», «Даллас Старз» и «Чикаго Блэкхоукс». В сезоне-2019/2020 Худобин дошёл с «Далласом» до финала Кубка Стэнли, став лучшим вратарём НХЛ по проценту отражённых бросков.