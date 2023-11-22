Нападающий «Сибири» Михалёв рассказал о своей дебютной игре в КХЛ, где он забил гол

Нападающий «Сибири» Владимир Михалёв прокомментировал победу над «Сочи» (5:2). Напомним, этот матч стал дебютным в КХЛ для 18-летнего форварда. В игре он отметился заброшенной шайбой.

«Как узнал о вызове в первую команду? Сидел дома вечером, ничего не предвещало. Лев Сергеевич (Бердичевский — главный тренер «Сибирских Снайперов». — Прим. «Чемпионата») позвонил, сказал: «Вот, Володя, мы с тобой обсуждали недавно, что тебя могут вызвать. Завтра на раскатку приезжай, дальше посмотрим».

Удивился, когда узнал, что выйду с Прохоркиным и Бутузовым? Честно – не поверил. Думал, может, 13-м [нападающим] выйду, оденусь, посмотрю игру с самого первого ряда. Но было классно. На самом деле, хорошие ощущения. На раскатке поговорили с ними, как будем играть. Подсказывали друг другу.

Бутузов взял шефство надо мной? Да, есть такое. Спасибо ему. И подбадривал, и помогал, и везде подсказывал.

Как представлял дебют? Вчера перед сном долго не спал. Не совсем ожидалось. Думал, только 13-м нападающим оденусь. Но хорошо, что так вышло.

Мог забивать в первой смене? Хорошая передача от Володи Бутузова была. Я не помню, как получилось, то ли выше пошла, то ли промахнулся.

После этого не было разочарования? Да нет, всегда с улыбкой. Хороший момент был, значит, создам ещё один.

Трясло ли в первые смены? В первые две, наверно, потряхивало. Я пытался делать правильные смены. Как Лев Сергеевич говорит: в красные зоны не влезал. Играл короткими сменами.

Сыграл против Мичкова? Там не только Матвей же в команде, там все такие, все мастеровитые. Приятно против них сыграть в первом матче», — передаёт слова Михалёва корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.