Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Северсталь — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Евгений Кузнецов пропустит ближайший матч «Вашингтона»

Евгений Кузнецов пропустит ближайший матч «Вашингтона»
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов пропустит матч с «Баффало Сэйбрз», который состоится в ночь на 23 ноября в 3:00 мск.

«Он всё ещё пытается восстановиться после болезни», — приводит слова главного тренера «Вашингтона» Спенсера Карбери журналист Бэйли Джонсон в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету Кузнецова 8 (3+5) очков в 14 матчах. «Вашингтон» имеет 20 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда Спенсера Карбери победила в последних четырёх матчах подряд.

Клуб из столицы США после 15 сыгранных матчей набрал 20 результативных баллов и находится на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

Материалы по теме
Видео
Евгений Кузнецов получил грязный удар в голову в матче с «Вегасом». Видео
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android