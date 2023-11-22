Евгений Кузнецов пропустит ближайший матч «Вашингтона»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов пропустит матч с «Баффало Сэйбрз», который состоится в ночь на 23 ноября в 3:00 мск.

«Он всё ещё пытается восстановиться после болезни», — приводит слова главного тренера «Вашингтона» Спенсера Карбери журналист Бэйли Джонсон в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету Кузнецова 8 (3+5) очков в 14 матчах. «Вашингтон» имеет 20 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда Спенсера Карбери победила в последних четырёх матчах подряд.

Клуб из столицы США после 15 сыгранных матчей набрал 20 результативных баллов и находится на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции.