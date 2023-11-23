Видео победного гола «Вашингтона» за восемь секунд до конца овертайма в матче с «Баффало»

В Вашингтоне, на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» нанёс поражение «Баффало Сэйбрз» (4:3 ОТ).

Столичная команда уступала в счёте в концовке третьего периода, но смогла перевести матч в овертайм благодаря голу Тома Уилсона, который он забил за 75 секунд до конца основного времени, когда «Кэпиталз» заменили вратаря на шестого полевого игрока.

Судьбу овертайма решил точный бросок Дилана Строума за восемь секунд до конца дополнительного отрезка. Канадский нападающий переиграл голкипера «Баффало» Девона Леви и принёс «Кэпиталз» пятую победу подряд в нынешнем сезоне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.