Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Салават Юлаев — Авангард. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Зак Веренски стал третьим защитником в этом сезоне НХЛ, оформившим ассистентский покер

Зак Веренски стал третьим защитником в этом сезоне НХЛ, оформившим ассистентский покер
Комментарии

В Коламбусе, на стадионе «Нэшнуайд-Арена» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» уверенно переиграл «Чикаго Блэкхоукс» (7:3).

Главными творцами победы хозяев стал защитник стали нападающий Бун Дженнер и защитник Зак Веренски. На счету первого дубль. У второго — четыре результативные передачи. Американский игрок обороны «мундиров» стал третьим защитником в этом сезоне НХЛ, оформившим ассистентский покер.

Ранее подобным достижением отмечались защитник «Виннипег Джетс» Джош Моррисси и защитник «Ванкувер Кэнакс» Куинн Хьюз. При этом в активе Хьюза в его матче с четырьмя результативными передачами значилась ещё и одна заброшенная шайба. Моррисси и Веренски завершали эти встречи с 4 (0+4) очками.

Материалы по теме
11 самых высокооплачиваемых игроков нового сезона НХЛ
11 самых высокооплачиваемых игроков нового сезона НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android