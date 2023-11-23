Зак Веренски стал третьим защитником в этом сезоне НХЛ, оформившим ассистентский покер

В Коламбусе, на стадионе «Нэшнуайд-Арена» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» уверенно переиграл «Чикаго Блэкхоукс» (7:3).

Главными творцами победы хозяев стал защитник стали нападающий Бун Дженнер и защитник Зак Веренски. На счету первого дубль. У второго — четыре результативные передачи. Американский игрок обороны «мундиров» стал третьим защитником в этом сезоне НХЛ, оформившим ассистентский покер.

Ранее подобным достижением отмечались защитник «Виннипег Джетс» Джош Моррисси и защитник «Ванкувер Кэнакс» Куинн Хьюз. При этом в активе Хьюза в его матче с четырьмя результативными передачами значилась ещё и одна заброшенная шайба. Моррисси и Веренски завершали эти встречи с 4 (0+4) очками.