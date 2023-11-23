Уилсон провёл эффектный силовой приём против первого номера драфта НХЛ, а потом подрался

В Вашингтоне, на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» нанёс поражение «Баффало Сэйбрз» (4:3 ОТ).

Столичная команда уступала в счёте в концовке третьего периода, но смогла перевести матч в овертайм благодаря голу Тома Уилсона, который он забил за 75 секунд до конца основного времени, когда «Кэпиталз» заменили вратаря на шестого полевого игрока.

Ранее в первом периоде Уилсон подрался с нападающим «Баффало» Джорданом Гринвеем. Перед этим канадский форвард «Кэпиталз» провёл эффектный силовой приём против первого номера драфта НХЛ — 2021 защитника «клинков» Оуэна Пауэра, после чего Гринвей заступился за партнёра и подрался с Томом.

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