Яркие эмоции Овечкина и других игроков «Вашингтона» после пятой победы подряд

В Вашингтоне, на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» нанёс поражение «Баффало Сэйбрз» (4:3 ОТ).

Точный бросок Дилана Строума за восемь секунд до конца овертайма принёс «Кэпиталз» пятую победу подряд в нынешнем сезоне. Канадский форвард и другие хоккеисты столичной команды, включая капитана Александра Овечкина, эмоциональным образом отпраздновали добытую победу.

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Напомним, что подопечные Спенсера Карбери впервые в текущей регулярки смогли выиграть пять матчей подряд. На этом отрезке «Кэпиталз» последовательно переиграли «Нью-Джерси Дэвилз» (4:2), «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1), «Вегас Голден Найтс» (3:0), «Коламбус Блю Джекетс» (4:3) и теперь «Баффало».