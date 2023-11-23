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Сможет ли СКА впервые в нынешнем сезоне обыграть «Спартак»?

Сегодня, 23 ноября, состоится очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Спартаком». Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге, начало – в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 ноября 2023, четверг. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Эта встреча будет третьей между этими командами в текущем сезоне КХЛ. Оба предыдущих матча остались за красно-белыми. Сначала «Спартак» 12 сентября обыграл СКА на выезде со счётом 3:0, а затем 6 ноября на домашней площадке голом на последней секунде матча одержал победу со счётом 3:2.

«Чемпионат» предлагает угадать победителя матча и пройти опрос: «Сможет ли СКА впервые в нынешнем сезоне обыграть «Спартак»?»

Заключительный, четвёртый матч сезона между этими командами пройдёт 12 января 2024 года на площадке «Спартака».