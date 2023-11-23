Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сможет ли СКА впервые в нынешнем сезоне обыграть «Спартак»?

Сможет ли СКА впервые в нынешнем сезоне обыграть «Спартак»?
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 23 ноября, состоится очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Спартаком». Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге, начало – в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 ноября 2023, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Эта встреча будет третьей между этими командами в текущем сезоне КХЛ. Оба предыдущих матча остались за красно-белыми. Сначала «Спартак» 12 сентября обыграл СКА на выезде со счётом 3:0, а затем 6 ноября на домашней площадке голом на последней секунде матча одержал победу со счётом 3:2.

«Чемпионат» предлагает угадать победителя матча и пройти опрос: «Сможет ли СКА впервые в нынешнем сезоне обыграть «Спартак»?»

Заключительный, четвёртый матч сезона между этими командами пройдёт 12 января 2024 года на площадке «Спартака».

Материалы по теме
Борис Майоров оценил шансы «Спартака» в принципиальном матче со СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android