Сегодня, 23 ноября, состоится очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Спартаком». Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге, начало – в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн трансляцию матча.
Эта встреча будет третьей между этими командами в текущем сезоне КХЛ. Оба предыдущих матча остались за красно-белыми. Сначала «Спартак» 12 сентября обыграл СКА на выезде со счётом 3:0, а затем 6 ноября на домашней площадке голом на последней секунде матча одержал победу со счётом 3:2.
«Чемпионат» предлагает угадать победителя матча и пройти опрос: «Сможет ли СКА впервые в нынешнем сезоне обыграть «Спартак»?»
Заключительный, четвёртый матч сезона между этими командами пройдёт 12 января 2024 года на площадке «Спартака».