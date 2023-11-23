Цветков объяснил, почему в начале карьеры предпочёл «Локомотиву» систему «Северстали»

Обладатель Кубка Гагарина Алексей Цветков объяснил, почему в начале карьеры предпочёл ярославскому «Торпедо» систему «Северстали». В 2000 году ярославский клуб сменил название на «Локомотив».

«Получилось так, что в 14 лет меня позвали съездить за Череповец в Канаду, и там я стал лучшим нападающим. И когда потом уже был выпуск школы, меня позвали в Ярославль и Череповец. В Ярославль я бы отправился один, а в Череповец из Рыбинска приглашали пятерых человек, поэтому вместе со всеми ребятами отправился туда.

Раньше не было такой вертикали как сейчас от ЮХЛ и МХЛ наверх. Тогда были «Северсталь»-2 и главная команда «Северстали», собственно, как и во всех других городах», — сказал Цветков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

В 2013 году опытный нападающий выиграл Кубок Гагарина в составе московского «Динамо».

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Цветковым читайте на «Чемпионате» завтра, 24 ноября, в 12:00 мск.