Цветков: уверен, что Знарок – главный тренер в моей карьере

Обладатель Кубка Гагарина Алексей Цветков рассказал о работе с Олегом Знарком в ХК «МВД» и московском «Динамо».

«Начало работы со Знарком в МВД? Я вообще всё досконально помню и даже помню, как по началу меня вообще хотели обменять в Нижнекамск. Много всего было, а потом всё удачно начало складываться. Нашли точки соприкосновения. Он нашёл подход ко мне, я привык к его требованиям, мы сработались и всё пошло в гору.

Не могу говорить за всю команду, могу говорить исключительно за себя. Я всегда был сторонником решения максимальных задач. Даже тогда, когда клуб МВД никак не котировался, в душе всегда верил и говорил себе, что мы будем бороться за самые высокие места. В 2010 году к этому всё и пришло. Чуть-чуть нам не хватило для Кубка.

Опыта не хватило. В любом случае в такие моменты никакая тактика не играет решающей роли. Опыт и немного мастерства. В последней игре, в седьмом матче, мы ведь играли до первого гола, вторую шайбу получили уже в пустые ворота. Они оказались на полшажочка сильнее нас.

Знарок – главный тренер в моей карьере? Не вижу смысла лукавить. Даже не думаю, а уверен, что так оно и есть. Сказать, что нет, это было бы неправдой. Он сыграл большую и ключевую роль в моей карьере», — сказал Цветков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Цветковым читайте на «Чемпионате» завтра, 24 ноября, в 12:00 мск.