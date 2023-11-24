Цветков: финальный матч с «Трактором» целиком так и не пересматривал

Обладатель Кубка Гагарина Алексей Цветков рассказал о завоевании главного трофея КХЛ в составе московского «Динамо» в 2013 году.

«Не жалел ли в 2012 году, что сразу не перешёл в «Динамо»? Нет. Всё, что ни делается, делается к лучшему. Наверное, зато на следующий год, когда я туда пришёл, это тоже поспособствовало тому, что мне было к чему стремиться и хотелось доказать в той команде. Весь пазл сложился. Все друг друга дополнили, поэтому ребята завоевали второй подряд Кубок, а я первый.

В старом интервью я сказал, что ни разу не пересматривал матч с «Трактором»? Тот матч я целиком так и не пересматривал. Пересматривал именно только концовку с этим забитым голом и раздевалку», — сказал Цветков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.