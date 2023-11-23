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«Такие ситуации должны быть». Зарипов — о неудачной игре «Ак Барса»

«Такие ситуации должны быть». Зарипов — о неудачной игре «Ак Барса»
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Экс-капитан «Ак Барса» Данис Зарипов высказался относительно последних неудачных матчей казанского клуба в текущем сезоне Фонбет Чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

«Я не раз был в таких ситуациях. Это нормальное явление, которое происходит с каждой командой. Такие ситуации должны быть, они нужны, чтобы укреплялся коллектив. Всё будет решаться в Кубке Гагарина, поэтому увидим всё весной», – сказал Зарипов в интервью «БИЗНЕС Online».

Напомним, «Ак Барс» в последних шести матчах потерпел пять поражений, победив лишь московское «Динамо» (4:1). После 33 сыгранных матчей клуб из Казани набрал 40 очков и располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей игре «Ак Барс» сыграет в гостях с «Куньлунем» сегодня, 23 ноября.

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