«Такие ситуации должны быть». Зарипов — о неудачной игре «Ак Барса»

Экс-капитан «Ак Барса» Данис Зарипов высказался относительно последних неудачных матчей казанского клуба в текущем сезоне Фонбет Чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

«Я не раз был в таких ситуациях. Это нормальное явление, которое происходит с каждой командой. Такие ситуации должны быть, они нужны, чтобы укреплялся коллектив. Всё будет решаться в Кубке Гагарина, поэтому увидим всё весной», – сказал Зарипов в интервью «БИЗНЕС Online».

Напомним, «Ак Барс» в последних шести матчах потерпел пять поражений, победив лишь московское «Динамо» (4:1). После 33 сыгранных матчей клуб из Казани набрал 40 очков и располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей игре «Ак Барс» сыграет в гостях с «Куньлунем» сегодня, 23 ноября.