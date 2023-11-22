Пашков назвал причины кризиса «Ак Барса». У Казани пять поражений в шести матчах

Олимпийский чемпион Александр Пашков назвал причины кризиса «Ак Барса». Казанский клуб потерпел пять поражений в последних шести матчах и расположился на четвёртом месте в таблице Восточной конференции КХЛ.

«Ак Барс» сейчас, видимо, на спаде в плане физической активности — ещё и травма Александра Радулова сказывается. Это типично для нынешнего чемпионата с его плотным графиком игр, ничего страшного нет. Уверен, что казанцы преодолеют кризис и будут представлять собой мощную команду. Зинэтула Билялетдинов – опытный тренер, для него подобные ситуации не в новинку. Переживали много раз, переживут и сейчас. Ситуация выправится. Такое расписание, как сейчас в КХЛ, невозможно пройти без спадов», – сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.