Карандин: каждому клубу региона «Сибирь — Дальний Восток» нужен свой Курьянов

Экс-глава региона «Сибирь — Дальний Восток», легендарный советский арбитр Юрий Карандин высказался о работе Антона Курьянова в омском «Авангарде».

«Главное событие в регионе этой осенью? Уверенный старт «Авангарда». Ещё летом мало кто верил, что Омск так быстро восстановится после кадровых неурядиц. Но вы посмотрите на ноябрь «ястребов» — десять побед подряд! По потерянным очкам Омск уже первый на Востоке.

За счёт чего «Авангард» так быстро восстановился? Тренерский штаб много хвалят в прессе — и по делу. Но ещё в сентябре говорил о том, что Антону Курьянову удаётся дебют в роли генерального менеджера. Курьянова в Сибири любят, он патриот региона, много лет отдал «Авангарду», поработал рядом с Бобом Хартли, к своей русской хитринке, видимо, добавил канадскую.

Мне нравится, что Омск всё время в движении — Курьянов держит руку на пульсе, постоянно идут точечные усиления. Сработала ставка на Шарипзянова в роли капитана, из оборонительного защитника в этом сезоне он превратился чуть ли не в атакующего, доминирует во всей лиге. Также Омск пошёл ва-банк с Ткачёёвым, и это дало результат. Шарипзянов и Ткачёв — узловые игроки команды!

Сегодня «Авангард» — явный лидер нашего дивизиона. И, учитывая проблемы конкурентов — «Ак Барса», «Автомобилиста», «Салавата Юлаева», к весне может стать главным фаворитом Востока.

Думаю, каждому клубу нашего региона не хватает своего Курьянова. И «Адмиралу», и «Амуру» нужны молодые, активные менеджеры, которые выросли на местном хоккее и знают о нем всё. А пока у дальневосточников — сомнительная кадровая политика и ставка на варягов», — сказал Карандин в интервью Russia-Hockey.ru.