Жамнов: Вишневский уехал в Москву, сегодня было обследование

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов после поражения от СКА (2:3) рассказал о состоянии защитника команды Дмитрия Вишневского.

«Вишневский в списке травмированных? Он уехал в Москву, сегодня было обследование. Больше информации будет завтра. Рукавишников уходил в раздевалку? Раз вернулся, значит, всё нормально. Пока у меня нет никакой информации, что у него какая-то серьёзная травма.

Последние повреждения – от усталости? Слушайте, ну усталость у всех накапливается, на это жаловаться нельзя. Это хоккей, травмы бывают у всех. Если какая-то команда в лиге пройдёт сезон без травм… Такого, наверное, не бывает. Прекрасно понимаем, что травмы были и будут, просто нам надо выходить из этих ситуаций», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.