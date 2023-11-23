Жамнов ответил на вопрос, думал ли клуб над обменом в связи с травмой Морозова

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов после поражения от СКА (2:3) ответил на вопрос, думал ли клуб над обменом в связи с травмой ведущего центрального нападающего Ивана Морозова.

«Думали ли над обменом на центра в связи с травмой Морозова? Вы меня по игре спрашивайте, а другими вещами у нас есть кому заниматься. Если будет какой-то обмен, вы узнаете», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, Морозов получил повреждение в ходе матча Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 красно-белых с «Салаватом Юлаевым» (6:2). В текущем регулярном чемпионате на счету Ивана Морозова 31 (9+22) очко в 30 матчах за столичный клуб.