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Жамнов ответил на вопрос, думал ли клуб над обменом в связи с травмой Морозова

Жамнов ответил на вопрос, думал ли клуб над обменом в связи с травмой Морозова
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов после поражения от СКА (2:3) ответил на вопрос, думал ли клуб над обменом в связи с травмой ведущего центрального нападающего Ивана Морозова.

«Думали ли над обменом на центра в связи с травмой Морозова? Вы меня по игре спрашивайте, а другими вещами у нас есть кому заниматься. Если будет какой-то обмен, вы узнаете», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, Морозов получил повреждение в ходе матча Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 красно-белых с «Салаватом Юлаевым» (6:2). В текущем регулярном чемпионате на счету Ивана Морозова 31 (9+22) очко в 30 матчах за столичный клуб.

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