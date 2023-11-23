Р. Ротенберг: без электроэнергии не будет хорошего льда. А на асфальте играть невозможно!

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после домашней победы над московским «Спартаком» (3:2) рассказал о работе над льдом на арене в Санкт-Петерубрге.

«В «Ледовом» холодно? А должно быть жарко? Мы же не пляжный волейбол. Если без шуток, большая работа проведена вместе со службами «Ледового», огромная благодарность дворцу, что они улучшили качество льда. Это очень высокие технологии – заливщики, качество воды, температура во дворце, электроэнергия. Мы летали недавно в Череповец, они ко мне тоже обратились, сказали, у них были большие проблемы со льдом. Потому что экономили на электроэнергии. Это дошло до мэра, губернатора, и только тогда приняли решение выделить электричество на ледовый дворец. Хочу ко всем обратиться, чтобы выделяли электроэнергию на ледовые дворцы, потому что если не будет хорошего льда, у нас не будет хоккея. Потому что невозможно играть в хоккей на асфальте! Многие игроки КХЛ – техничные ребята, мастера. Но как они будут играть в каше? Тогда на первый план выходят другие ребята, не такие мастера. Да, хорошие ребята, борются, но не показывают яркой игры. Тогда не будет зрительского интереса, спонсоров, журналистов. Сейчас вас здесь много, это радует. Бывает, приходит один человек на пресс-конференцию и вопросов не задаёт. «Зенит» не всегда играет, бывает, и просто не приходят.

Чтобы ребята забивали, показывали яркий комбинационный хоккей, нужен отличный лёд. Для этого нужна фильтрация воды, новая лёдозаливочная машина и, конечно же, электроэнергия. А если сегодня на арене было бы жарко, ребята не смогли бы играть. Была бы каша на льду», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.