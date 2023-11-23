Р. Ротенберг: от постоянной игры в меньшинстве в СКА переломы. Кто за это отвечает?

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после домашней победы над московским «Спартаком» (3:2) рассказал о травмах армейских хоккеистов при игре в меньшинстве.

«Спецбригады – всегда важнейший компонент. Всю жизнь так было. Большинство? Мы не играем в большинстве. Будем играть в меньшинстве, таков наш путь. Да, мы всё это тренируем постоянно, но вы же понимаете, что когда команда много играет в меньшинстве, то получает переломы. Почему у нас много ребят с переломами? Потому что много играем в меньшинстве. Да, мы внутри команды проводим работу по игровой дисциплине. Но здесь комментировать больше нечего.

Главное, чтобы все были здоровы. Когда наши ребята постоянно играют в меньшинстве, они получают переломы. Кто за это отвечает? Давайте вместе подумаем. Швец-Роговой два года не играет – тоже в меньшинстве много играл в прошлом сезоне. Больше всех играем в меньшинстве. Больше нечего комментировать», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.