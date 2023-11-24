Миронов: приятно, что выиграли в честь дня рождения. «Торпедо» — нестандартная команда

Капитан московского «Динамо» Андрей Миронов рассказал о домашней победе над «Торпедо» (3:2).

«Становится ли «Торпедо» особенным и принципиальным соперником для «Динамо»? Думаю, что да. Во-первых, полный дворец собирается. И всегда интересные игры. В плей-офф последние три матча с ними мы играли овертаймы, да и так – интересно. Приятно, что выиграли в честь дня рождения «Динамо», поздравляю всех болельщиков и всех причастных к этому великому клубу. Хочется пожелать родной команде больше побед и кубков.

Где-то удача повернулась к нам, мы забросили на одну шайбу больше. Дай бог, что и дальше так будет. Отлично, что обошлись без удалений. Так и надо играть, строго, на команду. Хорошо, что мы не удалялись.

Не могли справиться с тройкой Коваленко? Ну, два гола они забили. Ничего страшного. А мы три забили. Конечно, в целом ощущается, что «Торпедо» – это нестандартная команда, и поэтому матчи с ними интересные для зрителей, и для нас, и для всех», — сказал Миронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.