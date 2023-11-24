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Порядин рассказал, каково играть без травмированного Ивана Морозова

Порядин рассказал, каково играть без травмированного Ивана Морозова
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Нападающий московского «Спартака» Павел Порядин после гостевого поражения от СКА (2:3) рассказал об игре без травмированного центрфорварда красно-белых Ивана Морозова.

«Как играется без Морозова? Конечно, его не хватает. Это спорт, надо играть с любым партнёром в ту игру, в которую мы умеем и можем играть. Ключевой момент встречи со СКА? Делаем не то, что надо. Как следствие — соперник забивает. Голы — завершающая стадия», — сказал Порядин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, Морозов получил повреждение по ходу матча Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 красно-белых с «Салаватом Юлаевым» (6:2). В текущем регулярном чемпионате на счету Ивана Морозова 31 (9+22) очко в 30 матчах за столичный клуб.

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