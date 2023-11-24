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Каспарайтис заявил, что хочет, чтобы Александр Овечкин догнал вечный рекорд Уэйна Гретцки

Каспарайтис заявил, что хочет, чтобы Александр Овечкин догнал вечный рекорд Уэйна Гретцки
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Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис высказался о гонке нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за бывшим нападающим «Эдмонтон Ойлерз» Уэйном Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

«Я не знаю, когда Ови наберёт 1500 очков. Я больше хочу, чтобы Саша догнал Уэйна Гретцки», — сказал Каспарайтис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Сейчас в активе Овечкина 827 голов. До рекорда Гретцки (894) российскому нападающему осталось 67 шайб.

В нынешнем сезоне 38-летний хоккеист сыграл 16 матчей, забросил 5 шайб и отдал 7 голевых передач.

После 16 матчей «Вашингтон» занимает пятое место в Восточной конференции с 22 очками. Лидирует в таблице «Бостон Брюинз», набравший 31 очко в 18 играх.

Следующий матч «столичные» проведут 24 ноября с «Эдмонтон Ойлерз».

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