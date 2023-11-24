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Дебютная шайба Морозова за «Адмирал» помогла дальневосточной команде обыграть «Сочи»

Дебютная шайба Морозова за «Адмирал» помогла дальневосточной команде обыграть «Сочи»
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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и «Сочи». Победу в упорном матче одержали хозяева со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 ноября 2023, пятница. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Морозов (Бучельников, Лисовец) – 30:13 (5x5)     2:0 Гутик (Морозов, Бучельников) – 42:34 (5x4)     2:1 Гараев (Грэм, Сагадеев) – 48:40 (5x5)     3:1 Шевченко (Аноховский, Ибатуллин) – 53:43 (5x5)    

Дебютной шайбой за «Адмирал» после обмена из московского «Динамо» отметился нападающий Егор Морозов, открывший счёт в матче в середине второго периода. Удвоил преимущество хозяев голом в большинстве на старте третьего периода Даниил Гутик. «Сочи» быстро отквитал одну шайбу благодаря голу Амира Гараева. Окончательный счёт в матче установил нападающий «Адмирала» Александр Шевченко.

«Адмирал» 26 ноября примет на своей площадке «Северсталь». «Сочи» потерпел третье поражение кряду и в следующем матче сыграет с «Амуром».

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