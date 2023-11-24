Дебютная шайба Морозова за «Адмирал» помогла дальневосточной команде обыграть «Сочи»

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и «Сочи». Победу в упорном матче одержали хозяева со счётом 3:1.

Дебютной шайбой за «Адмирал» после обмена из московского «Динамо» отметился нападающий Егор Морозов, открывший счёт в матче в середине второго периода. Удвоил преимущество хозяев голом в большинстве на старте третьего периода Даниил Гутик. «Сочи» быстро отквитал одну шайбу благодаря голу Амира Гараева. Окончательный счёт в матче установил нападающий «Адмирала» Александр Шевченко.

«Адмирал» 26 ноября примет на своей площадке «Северсталь». «Сочи» потерпел третье поражение кряду и в следующем матче сыграет с «Амуром».