«Недопустимо и оскорбительно для «Спартака». Майоров — о словах Медведева про «мясо»

Двукратный олимпийский чемпион, легендарный капитан «Спартака» и сборной СССР Борис Майоров отреагировал на выкрик в адрес хоккейного «Спартака» председателя совета директоров СКА Александра Медведева. После победы петербургского клуба над красно-белыми Медведев в раздевалке команды выкрикнул: «Рыбный день, страна без мяса!»

«Я считаю, что такие высказывания недопустимы. Это оскорбительно для «Спартака». Непозволительно для руководителя такого масштаба, как Медведев, вести себя так неподобающе.

«Спартаку» никаких жалоб подавать не нужно. Пусть лучше общественность оценит и осудит поступок господина Медведева. А «Спартаку» зачем жаловаться? Нужно просто пройти, как будто ничего и не было», — приводит слова Майорова Legalbet.

Ранее Медведев объяснил, что не считает слово «мясо» оскорблением «Спартака».