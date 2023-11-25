Никита Кучеров обошёл Алексея Жамнова в списке российских ассистентов НХЛ

На «Пи-Эн-Си-Арене» в Каролине проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Каролиной Харрикейнз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 8:2.

Российский нападающий «молний» Никита Кучеров провёл лучший матч за карьеру в НХЛ, впервые набрав шесть очков в одной встрече. 30-летний форвард отметился дублем и ассистентским покером, тем самым установив новый личный рекорд в НХЛ.

Кучеров обошёл Алексея Жамнова в списке российских ассистентов НХЛ. На счету Никиты 473 результативных передачи в 664 матчах. Жамнов за карьеру в НХЛ провёл 807 матчей, в которых набрал 719 (249+470) очков.

Кучеров в текущем сезоне набрал 35 (15+20) очков в 20 матчах.