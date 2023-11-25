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Кучеров провёл лучший матч за карьеру в НХЛ, впервые набрав шесть очков в одной встрече

Кучеров провёл лучший матч за карьеру в НХЛ, впервые набрав шесть очков в одной встрече
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На «Пи-Эн-Си-Арене» в Каролине проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Каролиной Харрикейнз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 8:2.

Российский нападающий «молний» Никита Кучеров провёл лучший матч за карьеру в НХЛ, впервые набрав шесть очков в одной встрече. 30-летний форвард отметился дублем и ассистентским покером, тем самым установив новый личный рекорд в НХЛ.

Шесть очков за матч – личный рекорд Никиты в НХЛ. До этого он четыре раза набирал по пять очков в матчах регулярных чемпионатов лиги, в том числе однажды и в этом сезоне – 1+4 с «Оттавой Сенаторз». Ещё один матч с пятью очками Кучеров провёл в розыгрышах Кубка Стэнли.

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