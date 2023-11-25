Валиуллин — о подписании Миллера: парень осознал ошибки, он крайне перспективный защитник

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал подписание трёхлетнего контракта с американским защитником Митчеллом Миллером.

«Мы внимательно следили за Миллером в этом сезоне, подробно изучали его карьеру до переезда в Европу. Это молодой и крайне перспективный защитник. Он отлично катается, обладает первым пасом, понимает игру в атаке и здорово работает в большинстве. Видение площадки и игровой интеллект также на высоком уровне. При этом ему всего 21 – это огромный потенциал роста, поэтому мы подписали контракт сразу до 2026 года.

Мы обсуждали его негативные ситуации в прошлом – парень осознал все свои ошибки и понёс за них наказания несколько раз, что тоже не совсем справедливо. Митчелл готов быть примером для всех на льду и вне льда. Верим, что он быстро впишется в нашу систему и станет важной частью клуба в ближайших сезонах», — цитирует Валиуллина пресс-служба клуба.

С хоккеистом связана скандальная история. От 21-летнего хоккеиста ранее отказались «Бостон Брюинз» и «Аризона Койотс» из-за прошлого защитника. В 2020 году Миллера уличили в издевательствах над темнокожим инвалидом. Митчелл ещё в 2016 году в 14-летнем возрасте признал в суде, что запугивал своего одноклассника-инвалида. Пострадавший утверждал, что Миллер неоднократно бил его. В итоге 20-летнего хоккеиста приговорили к 25 часам общественных работ.