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Сможет ли «Торпедо» прервать семиматчевую победную серию СКА?

Сможет ли «Торпедо» прервать семиматчевую победную серию СКА?
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Сегодня, 25 ноября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» состоится очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и нижегородским «Торпедо». Начало матча — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 ноября 2023, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первая личная встреча в сезоне между этими командами закончилась победой «Торпедо» со счётом 4:3. Матч проходил 6 сентября в Нижнем Новгороде. К сегодняшней встрече СКА подошёл с серией из семи побед подряд. «Чемпионат» предлагает угадать победителя матча и пройти опрос: «Сможет ли «Торпедо» прервать семиматчевую победную серию СКА?»

Напомним, в прошлом сезоне-2022/2023 СКА обыграл «Торпедо» в полуфинале Западной конференции в четырёх матчах.

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