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Тренер «Ванкувера»: Кузьменко так сильно хочет забить, что забывает о других аспектах игры

Тренер «Ванкувера»: Кузьменко так сильно хочет забить, что забывает о других аспектах игры
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Главный тренер «Ванкувера» Рик Токкет рассказал, почему нападающий Андрей Кузьменко пропустил матч с «Сиэтлом» (5:1) и остался в запасе.

«Я думаю, что он так сильно хочет забить, что забывает о других аспектах игры. Так что иногда тебе нужно перезагрузиться как игроку. Он ведь играет в лиге не семь лет, а всего лишь второй сезон.

Вы должны участвовать в системной игре команды, и при этом проявлять творческий подход в атаке. Я надеюсь, что он улучшит свою игру в этом плане. Когда дело доходит до игры без шайбы, стоит поработать над прессингом и форчеком, чтобы провоцировать потери шайбы соперником. Это те мелочи, которые делаем мы – я говорю не только о нём – и делают команды уровня плей-офф. Нужно больше двигать ногами в отборе шайбы, иначе ты будешь ждать шайбу всю игру», – цитирует Токкета Sportsnet.

На счету 27-летнего россиянина 14 (3+11) очков в 19 играх сезона при среднем времени на льду 15.28. В трёх предыдущих матчах Андрей Кузьменко не отметился результативными действиями.

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