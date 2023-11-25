Никита Гребёнкин заступился за партнёра и в яркой драке завалил на лёд Рукавишникова

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» в эти минуты проходит матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и «Спартаком». Закончился первый период — счёт 1:0 в пользу магнитогорцев.

В середине первого периода состоялась яркая драка. После силового приёма защитника «Спартака» Романа Рукавишникова на форварде «Металлурга» Жан-Себастьене Ди на льду вспыхнула драка. За партнёра по команде вступился 20-летний форвард магнитогорцев Никита Гребёнкин. Хоккеисты обменялись мощными попаданиями, а в концовке драки хоккеист «Металлурга» завалил на лёд спартаковца. Рукавишников получил повреждения и ушёл в раздевалку, а Гребёнкин разбил костяшки на пальцах правой руки.

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