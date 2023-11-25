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Никита Гребёнкин заступился за партнёра и в яркой драке завалил на лёд Рукавишникова

Никита Гребёнкин заступился за партнёра и в яркой драке завалил на лёд Рукавишникова
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В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» в эти минуты проходит матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и «Спартаком». Закончился первый период — счёт 1:0 в пользу магнитогорцев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 ноября 2023, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
2-й период
1 : 1
Спартак
Москва
1:0 Михайлис (Петунин, Маклюков) – 17:08 (5x5)     1:1 Локтионов (Ручкин, Кин) – 28:37 (5x5)    

В середине первого периода состоялась яркая драка. После силового приёма защитника «Спартака» Романа Рукавишникова на форварде «Металлурга» Жан-Себастьене Ди на льду вспыхнула драка. За партнёра по команде вступился 20-летний форвард магнитогорцев Никита Гребёнкин. Хоккеисты обменялись мощными попаданиями, а в концовке драки хоккеист «Металлурга» завалил на лёд спартаковца. Рукавишников получил повреждения и ушёл в раздевалку, а Гребёнкин разбил костяшки на пальцах правой руки.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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