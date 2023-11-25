Немировски — об игре ключевых игроков: неглубокий состав, возможно, чувствуют комфорт

Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски подвёл итоги победного матча с «Нефтехимиком» (3:1) и заявил о большом количестве брака среди защитников команды.

«Думаю, два периода даже в какие-то моменты было позитивно. Много удалений, совсем сбивают нам игру. Перед третьим периодом, при счёте 1:1, сказал, что это наш период, надо его выиграть, дома играем. Вышли с хорошим настроем, с хорошим движением. Довели игру до победы.

В некоторых моментах команда выключается? Смотрел на время владения шайбой, почти одинаково. А по броскам не одинаково. Постоянно говорим: надо бросать. Ищем лишний пас или пас нападающему, на борт. Бросили один раз с синей линии – забили победный гол.

Михалёв пока не готов играть в матчах «кость в кость»? Я думаю, да, сложно было. Все понимали: игра очень важная для обеих команд. Может, где-то ему сложно было. Какие-то моменты хорошие, но в общем посчитал, что чуть поопытней игроки должны на третий период выйти. Михалёв не один такой, можно сказать, многими сегодня был недоволен. Много выпадали, просто решили Михалёва не ставить. Думаю, два дня паузы Михалёву пошли на паузу. Молодой, забил в первой игре дома, звонки и поздравления –думаю, чуть сейчас, может быть, отпустит его.

Увеличивается количество брака у Аланова и Бека? У нас много брака. В обороне много брака, не хватает там Мёрфи. И нужно добавлять, чтобы ровнее было и чуть ответственнее оборона играла. Неглубокий состав, может быть, чувствуют комфорт. Комфорт никому не выгоден.

Худобин в заявке? Я думаю, в ближайших играх увидите его.

«Сибирь» с трудом забрасывает в пустые? Это сложно. Это проблемы не только «Сибири», у многих такие. Для меня лично всегда было проблемой забить в пустые. Легче, если вратарь был на воротах. Самое главное, что в итоге забили третий в пустые ворота.

У Бека 13 матчей без заброшенных шайб? Моменты были. Может быть, не так много, как он хотел бы. Но мы знаем, что он умеет. Надо забить, и пойдёт ещё дальше.

Третье звено самое цельное? Они хорошо нашли друг друга. Другие сочетания постоянно меняем из-за травм, первые две тройки ещё неоптимальны. Травма Белоусова помешала, хотелось бы ещё кого-то добавить», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.