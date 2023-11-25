«Спартак» потерпел третье поражение подряд, уступив «Металлургу» в матче лидеров КХЛ

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Металлург» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0).

На 18-й минуте Никита Михайлис вывел магнитогорцев вперёд. Очки за результативные передачи получили Александр Петунин и Алексей Маклюков. На 29-й минуте Андрей Локтионов сравнял счёт. На 48-й минуте Данила Юров забил второй гол в ворота «Спартака». На 54-й минуте Архип Неколенко сделал счёт 3:1.

До начала этой встречи магнитогорцы и москвичи лидировали как в своих конференциях, так и в КХЛ. Для «Спартака» это поражение стало третьим подряд. У «Металлурга» 10-я победа кряду.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» 27 ноября в Екатеринбурге сыграет с «Автомобилистом». «Металлург» 28 ноября в гостях встретится с «Нефтехимиком».