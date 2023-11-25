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«Металлург» — «Спартак» 3:1, результат матча регулярного чемпионата КХЛ, 25 ноября

«Спартак» потерпел третье поражение подряд, уступив «Металлургу» в матче лидеров КХЛ
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В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Металлург» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 ноября 2023, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 1
Спартак
Москва
1:0 Михайлис (Петунин, Маклюков) – 17:08 (5x5)     1:1 Локтионов (Ручкин, Кин) – 28:37 (5x5)     2:1 Юров (Пресс, Маклюков) – 47:30 (5x5)     3:1 Неколенко (Яковлев, Силантьев) – 53:52 (5x5)    

На 18-й минуте Никита Михайлис вывел магнитогорцев вперёд. Очки за результативные передачи получили Александр Петунин и Алексей Маклюков. На 29-й минуте Андрей Локтионов сравнял счёт. На 48-й минуте Данила Юров забил второй гол в ворота «Спартака». На 54-й минуте Архип Неколенко сделал счёт 3:1.

До начала этой встречи магнитогорцы и москвичи лидировали как в своих конференциях, так и в КХЛ. Для «Спартака» это поражение стало третьим подряд. У «Металлурга» 10-я победа кряду.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» 27 ноября в Екатеринбурге сыграет с «Автомобилистом». «Металлург» 28 ноября в гостях встретится с «Нефтехимиком».

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