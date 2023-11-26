«Это психология». Кручинин — о неудачах «Торпедо» в третьих периодах

Капитан «Торпедо» Алексей Кручинин высказался после поражения в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со СКА (3:4 Б).

«Не первый раз сдаём в третьих периодах? Это психология. При каких-то неудачных действиях теряем уверенность и робко начинаем играть. Это давит на психологию. Удаления? У СКА есть мастеровитые ребята. В меньшинстве никогда не бывает легко играть. Даже если у тебя очень хорошие спецбригады, это тяжело. Это сбивает ритм, отдаёшь инициативу. Слишком много шансов дали сопернику в большинстве», — сказал Кручинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимал «Торпедо». Встреча завершилась в серии буллитов победой хозяев со счётом 4:3 (0:2, 0:1, 3:0, 0:0 1:0).