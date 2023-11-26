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Кручинин: «Торпедо» нельзя так играть. Мы должны быть более стабильной командой

Кручинин: «Торпедо» нельзя так играть. Мы должны быть более стабильной командой
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Капитан «Торпедо» Алексей Кручинин прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со СКА (3:4 Б).

«Много стычек? Обычные хоккейные стычки на пятаке, ничего в этом такого нет. Обе команды хотели выиграть, всеми путями пытались это сделать. Почему «Торпедо» не хватает стабильности? Это тот вопрос, который волнует всех нас. Самый большой вопрос, который сейчас хотелось бы решить. Нам нельзя играть так. Мы должны быть более стабильной командой», — сказал Кручинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимал «Торпедо». Встреча завершилась в серии буллитов победой хозяев со счётом 4:3 (0:2, 0:1, 3:0, 0:0 1:0).

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