Экс-тренер «Вашингтона» рассказал, о чём попросил Овечкина перед победой в Кубке Стэнли

Бывший главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц рассказал, как Александр Овечкин переживал неудачи перед своим главным соперником — форвардом «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. Канадец к тому моменту завоевал три Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017) и золото Олимпиады-2014, прошедшей на родине Овечкина — в России. «Питтсбург» неизменно выбивал «Вашингтон».

«Алекс очень тяжело воспринял эти поражения. У нас был честный разговор, потому что Алекс на самом деле думал, что он делает свою работу единственным способом, которым может, — забивая голы, что он и делал часто в матчах с «Питтсбургом». Я сказал, что его наследием были вовсе не все эти голы», — приводит слова Тротца The Athletic.

Кроме того, стало известно, о чём главный тренер говорил с Овечкиным перед победой в Кубке Стэнли — 2018.

«Мне нужно выиграть», — сказал Овечкин Тротцу.

«Алекс, я хочу выиграть Кубок больше для тебя, чем для себя, — сказал ему Тротц. — Но то, как мы пытаемся сделать это, не работает».

Тротц предвидел, что «Кэпиталз» снова встретят «Пингвинз» в плей-офф — 2018, а затем обратился к Овечкину с просьбой.

«Пойди и пересмотри все те серии с «Питтсбургом, — сказал ему Тротц. — Посмотри, как Кросби играет в каждом матче. Мы не можем победить — невозможно справиться с этим, только забивая голы».

Овечкин снова кивнул. Он будет учиться у Кросби, а не просто соревноваться с ним», — говорится в сообщении The Athletic.

«Именно тогда я подумал: «Он готов выиграть свой кубок», — добавил Тротц.