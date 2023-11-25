Питер Лавиолетт вошёл в топ-10 в истории НХЛ по количеству матчей среди главных тренеров

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт вышел на 10-е место в истории Национальной хоккейной лиги по количеству матчей в качестве наставника.

В эти минуты «рейнджеры» играют с «Бостон Брюинз». Для Лавиолетта этот матч стал 1449-м в тренерской карьере. Благодаря этому наставник обошёл Дика Ирвина (1448). Больше матчей в качестве главного тренера в НХЛ провели Дэррил Саттер (1479), Джон Торторелла (1485), Кен Хичкок (1598), Эл Арбор (1607), Линди Рафф (1731), Джоэль Кенневилль (1768), Пол Морис (1786), Барри Тротц (1812) и Скотти Боумэн (2141).

В эти минуты на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Бостон Брюинз». К середине третьего периода счёт 7:4 в пользу хозяев.