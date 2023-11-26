Агент Перри объяснил его отсутствие в «Чикаго» причинами личного характера

Агент 38-летнего нападающего «Чикаго Блэкхоукс» Кори Перри, Пэт Моррис, сказал, что решение оставить команду было принято самим хоккеистом.

«Кори Перри покинул «Чикаго Блэкхоукс», чтобы уладить вопросы личного характера. Кори и его семья сейчас хотят сохранять приватность», — приводит слова Моррис ESPN.

Генеральный менеджер клуба Кайл Дэвидсон ранее заявил, что Перри не будет в команде в обозримом будущем. Он подчеркнул, что отсутствие игрока является решением организации и отказался комментировать возможность обмена хоккеиста.

38-летний Перри пропустил два последних матча «Чикаго» и не тренировался с командой на этой неделе.

Канадский нападающий пришел в «Блэкхоукс» летом в качестве свободного агента. Два предыдущих сезона он провел в «Тампа-Бэй Лайтнинг». В текущем регулярном чемпионате на его счету четыре гола и пять передач в 16 играх, показатель полезности «-6». В ночь на 20 ноября по московскому времени он провёл на льду 14 минут 43 секунды в матче с «Баффало» (2:3).

Перри играет в НХЛ 19-й сезон. На его счету 1257 матчей в регулярном чемпионате, в которых он набрал 883 (417+466) очка. Он выиграл Кубок Стэнли в составе «Анахайм Дакс» в сезоне-2006/2007, стал обладателем «Харт Мемориал Трофи» по итогам сезона-2010/2011. Перри является двукратным олимпийским чемпионом, обладателем одной золотой медали чемпиона мира.