Кузьменко снова не сыграет за «Ванкувер». Прошлый матч он пропустил по тренерскому решению

Клуб Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» объявил состав команды на матч регулярного чемпионата с «Сан-Хосе Шаркс», который состоится сегодня, 26 ноября, начало встречи — в 06:00 мск.

В составе «косаток» второй раз кряду не оказалось российского нападающего Андрея Кузьменко. Накануне по решению тренера форвард «Ванкувера» остался в запасе и не сыграл с «Кракен Кракен» (5:1). После матча главный тренер «Кэнакс» Рик Токкет в частности заявил: «Кузьменко так сильно хочет забить, что забывает о других аспектах игры».

На счету 27-летнего россиянина 14 (3+11) очков в 19 матчах нынешнего сезона при среднем времени на льду 15.28. В трёх предыдущих сыгранных матчах он не отметился результативными действиями. В последней для себя на данный момент проведённой встрече с «Колорадо Эвеланш» (2:5) Андрей нанёс один бросок в створ при показателе полезности «минус 3».