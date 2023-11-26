Разин: Гребёнкин поступил оправданно. Он разменялся с хорошим защитником

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (3:1), в частности оценив действия нападающего своей команды Никиты Гребёнкина, который заступился за партнёра и подрался с защитником гостей Романом Рукавишниковым.

«Была хорошая игра: динамичная, быстрая, с обилием голевых моментов и дракой, которую мы тоже выиграли. Гребёнкин поступил оправданно. Пусть даже приём не был грязный, он разменялся с хорошим защитником. И зарядил ребят. Такая удачная драка воодушевила команду. Единственное — переживал, чтобы он ничего себе не сломал.

Тройка Карпов — Зернов — Акользин вносит большой вклад в успехи команды. Конечно, был риск, когда оставил ее в запасе. С другой стороны, ребята действительно устали. Я разговаривал с Максимом Карповым, хотел дать им отдохнуть пораньше. Но он попросил поиграть. Было видно, особенно в последнем матче с «Трактором», что им очень тяжело», — приводит слова Разина официальный сайт КХЛ.