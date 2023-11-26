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Сватковский: в мире есть очень много желающих возобновить отношения с Россией

Сватковский: в мире есть очень много желающих возобновить отношения с Россией
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Генеральный директор «СКА Арены», олимпийский чемпион 2000 года по современному пятиборью Дмитрий Сватковский заявил, что верит в скорое возобновление международных соревнований с участием российских спортсменов и сборных.

«Соревнования международного уровня? Думаю, что история всегда имеет спиральное развитие, где всё возвращается. Тот холод Международной федерации хоккея, который возник по определённым обстоятельствам, будет растоплен, и соответственно, как всегда, будут приняты решения, и наши коллеги из международных спортивных федераций развернутся к нам лицом, и будут с нами взаимодействовать.

Спортивный мир всегда проходил несколько этапов, и этот этап тоже скоро закончится. Абсолютно в этом уверен, как олимпийский чемпион и как человек, который всю жизнь занимается спортом и прекрасно знает спортивную семью. Есть очень много желающих возобновить отношения с Россией и российскими федерациями. Уверен, что мы найдём эти решения в ближайшее время», — передаёт слова Сватковского корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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