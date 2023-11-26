Гальченюк стал рекордсменом по количеству очков за один сезон среди американцев в СКА

Нападающий СКА Алекс Гальченюк отметился результативной передачей в матче с нижегородским «Торпедо».

Как сообщает официальный сайт армейского клуба, Гальченюк стал новым рекордсменом по количеству очков за один сезон для игроков из США, выступавших за СКА. После отчётной встречи на его счету стало 24 (11+13) балла в 33 играх. Он превзошёл показатель Стива Мозеса, который в сезоне-2015/2016 в 34 матчах регулярного чемпионата и плей-офф набрал 22 (12+10) очка.

Напомним, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимал «Торпедо». Встреча завершилась в серии буллитов победой хозяев со счётом 4:3 (0:2, 0:1, 3:0, 0:0, 1:0).