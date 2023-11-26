Заслуженный тренер России: снизил бы накал погони Овечкина за рекордом Гретцки

Заслуженный тренер России Юрий Новиков высказался о погоне капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и оценил его влияние на мировой спорт.

«Для меня Овечкин – величайший хоккеист, спортсмен и человек, даже несмотря на то, что у него в последнее время игра не идёт. Бывает, что игрок хитрый и у него всё идёт. У Александра все голы и игра – трудовые. У него все голы физические, где нужно ударить, продавить корпусом человека. Где нужен характер, воля, сила, там везде есть Овечкин. Но забивать с каждым годом становится сложнее. Вратари очень сильно играют. Они готовятся к сопернику, причём на любом уровне. Выстраивается целая система безопасности, и забивать очень сложно.

Поэтому я бы меньше говорил о погоне Овечкина за Гретцки. Понятно, что мы не влияем на Александра, он живёт своей жизнью, и сейчас к нему даже ближе вашингтонские болельщики. Но накал погони за Гретцки я бы снизил. Я даже не уверен, что он спит и видит этот рекорд. Конечно, это престижно — обогнать Гретцки. Но бывает так, что надо сказать – да ну его.

Овечкин – непревзойдённый и величайший хоккеист планеты. Его пример не только на льду, а для всего спортивного сообщества в целом. Любой тренер, даже футбольный, вправе поставить в пример Александра. Его характер применим к любому виду спорта. В первую очередь он не жалеет себя. Он проводит много силовых приёмов, как никто другой, ему тоже больно, но его здоровье держится. Овечкин – такое явление, которое нужно обследовать как космонавта. Его энергетику на льду определить невозможно, она зашкаливает. Александр играет на запредельных высотах», – сказал Новиков в интервью Metaratings.ru.